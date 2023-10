Affitti brevi, Stella (FI): “Nardella mette gli albergatori contro le locazioni turistiche. Così si danneggia soltanto Firenze”

“Non si era mai visto un sindaco che mette una categoria economica contro l’altra, cosi si danneggia soltanto Firenze. Io non ho mai pensato che fare una battaglia per difendere la libertà di decidere cosa fare della mia proprietà confligga con gli interessi degli albergatori, l’unico mio obiettivo è Firenze”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, replicando alle critiche rivoltegli dal sindaco Nardella.

“Se lavoriamo per far arrivare a Firenze i turisti – evidenzia Stella – avremo le strutture alberghiere piene e le locazioni turistiche piene, non esiste nessuna contrapposizione. Sfido il sindaco di Firenze, visto che dice di difendere gli albergatori, a dedicare il 20% dell’imposta di soggiorno alle strutture alberghiere, aprendo una linea di credito e finanziamento a fondo perduto per l’ammodernamento e l’efficientamento degli alberghi”.

L’imposta di soggiorno a Firenze “nel 2023 vale 60 milioni di euro – ricorda il coordinatore regionale di Forza Italia -. Significherebbe, per gli albergatori, avere un tesoretto da 12 milioni di euro. Oggi l’imposta di soggiorno, invece, viene utilizzata per ben altri scopi, tra cui ripianare i debiti delle fondazioni lirico sinfoniche, come il Maggio Musicale, a cui vengono dati oltre 4 milioni di euro”.