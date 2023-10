Il Ministro Bernini: “La nostra grande sfida è far tornare i ricercatori in Italia”

“Ci vogliono tanti fattori per evitare la fuga dei cervelli. Prima di tutto bisogna creare una ricerca che abbia una caratteristica di continuità”. Lo ha detto la ministra all’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a Foggia per un incontro politico in vista delle amministrative di domenica e lunedì a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro. “Noi – ha proseguito la ministra – abbiamo la ricerca di qualità, stiamo finanziando tanto la ricerca. Soprattutto adesso con i fondi europei stiamo creando delle strutture su materie super sfidanti come l’intelligenza artificiale, l’agritech, la mobilità sostenibile. I ricercatori sono come le rondini, migrano seguendo i progetti. La nostra grande sfida ora è farli tornare in Italia e farli restare attraverso una serie di strumenti che partono dall’università ma passano anche attraverso gli incentivi fiscali. Per ricercatori e per professori universitari l’incentivo non cambia”.