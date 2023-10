Manovra, Nevi (FI): “Confermati gli incentivi per i ricercatori che tornano, grazie al ministro Bernini”

“I professori universitari e i ricercatori che decideranno di tornare in Italia dall’estero continueranno a godere di un bonus fiscale vantaggioso. Per loro, i nostri cervelli migliori, continuerà ad applicarsi l’esenzione dalla tassazione del 90% degli stipendi percepiti nei cinque periodi di imposta successivi al trasferimento in Italia. Questa norma è e rimarrà così, per precisa volontà del ministro dell’Università, Anna Maria Bernini. Chi afferma il contrario è in assoluta malafede. Più che criticare il Governo che continua a giudicare prioritaria l’attrattività delle eccellenze accademiche, occorrerebbe chiedersi perchè queste siano andate all’estero negli scorsi anni. Governo e maggioranza sono al lavoro per garantire la competitività del nostro Paese e fare in modo che il più alto numero possibile di cervelli andati all’estero tornino in Italia”. Così in una nota il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi.