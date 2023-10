Editoria: Bergamini (FI),”Le radio italiane all’estero svolgono un ruolo fondamentale”

L’onorevole Deborah Bergamini, membro della commissione Affari esteri presso la Camera dei deputati e responsabile del dipartimento Affari esteri di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa, ha riunito questa mattina a Roma una conferenza sulle radio italiane all’estero. All’incontro – si legge in una nota – che si e’ svolto presso la sala stampa della Camera dei deputati, hanno partecipato rappresentanti di diverse emittenti radiofoniche italiane che operano nel mondo. Nel corso della conferenza, l’onorevole Bergamini ha sottolineato l’importanza delle radio italiane all’estero per la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. Ha inoltre annunciato l’impegno del sottosegretario di stato Alberto Barachini a sostenere le radio italiane che rispettano determinati requisiti, fornendo loro eventuali fonti di finanziamento per migliorare la qualita’ dei loro programmi. “Le radio italiane all’estero svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere viva l’identita’ italiana nelle comunita’ all’estero e nel promuovere la conoscenza dell’Italia come paese attraente e ricco di cultura – ha dichiarato Bergamini -. Il fatto che si parli oggi di questo argomento alla Camera dei deputati e’ un segnale di attenzione dell’Italia verso i suoi concittadini che vivono in altri Paesi. Ringrazio l’onorevole Fucsia Nissoli, per aver pensato all’organizzazione di questo appuntamento. Come deputata italiana, sono entusiasta di sostenere questa iniziativa. Desidero esprimere la mia gratitudine a Nissoli e a tutti coloro che hanno partecipato questa mattina per aver ideato questo primo incontro. Nel futuro, con il supporto dell’onorevole Nissoli, potremo organizzare ulteriori eventi di questo genere, per favorire lo scambio di idee e di esperienze tra le radio italiane all’estero e i rappresentanti delle istituzioni italiane”.