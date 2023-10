Roberto Sbragia: “Prosegue la confusione politica a Vecchiano, occorre ripercorrere i vari passaggi”

L’apparente calma politica nella dialettica politica vecchianese si riempie di nuovo tassello sul tema del Cisam e della nuova base militare nel Parco. Della questione base militare al Cisam in realtà in questo periodo è stato detto di tutto e molto di più: nella vicenda sono emerse le contraddizioni politiche ai vari livelli delle istituzioni che oggi governano la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Vecchiano con scelte spesso in contrasto l’una con l’altra ai vari livelli amministrativi. L’ultima novità politica addirittura è stata anticipata tramite stampa sulla volontà del Presidente della Provincia di Pisa di non partecipare ai tavoli istituzionali necessari ad una scelta del territorio, quasi che una istituzione che rappresenta i suoi circa 420mila abitanti della provincia abbia il diritto di essere assente. Di tutto questo avevamo già sentito, mai però ci saremmo aspettati che in merito alla vicenda del Cisam lo stesso Sindaco di Vecchiano nonché Presidente della Provincia Pisa che sembra – ma è sicuramente un caso fortuito, una coincidenza – utilizzi le stesse parole pronunciate in consiglio comunale dal consigliere Roberto Sbragia di Forza Italia e le faccia sue. “Ciò che è successo dimostra la assoluta necessità – sostiene Roberto Sbragia – attraverso la stampa, la televisione e la rete di ripercorrere i vari passaggi politici facendo qualche passo indietro per spiegare ai cittadini della Provincia di Pisa il motivo delle contraddizioni ad oggi emerse. Continueremo a tenere aggiornata la cittadinanza.

Roberto Sbragia consigliere comunale e provinciale Forza Italia