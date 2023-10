È stato un successo oltre le attese l’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia”

E’ stato un successo oltre le attese l’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” presso l’Hotel Giò di Perugia.

Ad aprire i lavori, dopo l’Inno d’Italia e di Forza Italia, Andrea Romizi – coordinatore regionale di Forza Italia Umbria e Sindaco di Perugia. Presenti tra i tantissimi il Commissario provinciale Fiammetta Modena per Perugia e il coordinatore Sergio Bruschini per Terni.

In apertura è stato molto emozionante il passaggio in cui Tatiana Cirimbilli ha presentato l’associazione “L’Aura”, fondata in ricordo di Laura Buco.

All’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” è arrivato anche il saluto della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, intervenuta durante i lavori.

“Ottobre Rosa – la prevenzione al centro delle politiche sanitarie”. Azzurro Donna

Il primo panel era titolato “Ottobre Rosa – la prevenzione al centro delle politiche sanitarie”.

Presenti sul palco l’On. Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna; la Dott.ssa Silvia Aiuti, senologa; Maria Luisa Lucchesi, socia fondatrice della Associazione L’Aura; Elena Baglioni, Vice Coordinatrice di Azzurro Donna Umbria. Al centro del panel il tema della prevenzione in riferimento alle politiche sanitarie, con un approfondimento sulla importanza delle diagnosi per contrastare i tumori al seno.

Queste le parole dell’ On. Catia Polidori e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna: “Oggi siamo qui per testimoniare e per raccontare l’importanza della prevenzione, ricordando la nostra Laura. In sala tra noi tante amiche che hanno dovuto affrontare tumori al seno, ma che oggi sono qui grazie alla scelta di voler fare prevenzione”.

Forza Italia Giovani La Transizione digitale

A seguire il panel di Forza Italia Giovani Umbria sulla transizione digitale, un tema molto importante per l’Umbria e per il suo territorio.

A moderare l’evento Edoardo Pannacci, Coordinatore Regionale di FI Giovani Umbria e Filippo Ugolini, Vice Coordinatore Regionale di FI Giovani Umbria, mentre ad intervenire sul tema Gabriele Giottoli, Assessore del Comune di Perugia marketing territoriale, sviluppo economico e progettazione europea, turismo, Perugia digitale e smart city, partecipazione del cittadino e relazioni con le parti sociali; Daniele Marcelli, Vice Sindaco di Avigliano Umbro e Coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Terni.

Il panel si è aperto con un video che ha illustrato il digital twin della Città di Perugia, tra i più innovativi a livello italiano ed europeo.

Gabriele Giottoli, Assessore del Comune di Perugia marketing territoriale, sviluppo economico e progettazione europea, turismo, Perugia digitale e smart city, partecipazione del cittadino e relazioni con le parti sociali, è intervenuto sul tema della transizione digitale: “Realizzare il digital twin è stata una sfida, siamo stati molto ambiziosi con il progetto ma siamo molto soddisfatti del risultato finale”

Europa, Umbria e Agroalimentare

Europa, Umbria e Agroalimentare i temi al centro del quarto panel dell’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia”, presso l’Hotel Giò di Perugia.

I lavori sono stati affidati all’On. Francesca Peppucci, Europarlamentare del Gruppo del Partito Popolare Europeo; all’On. Salvatore De Meo, Europarlamentare del Gruppo del Partito Popolare Europeo; a Dominga Cotarella, Imprenditrice e Presidente della Fondazione Cotarella; a Giuseppe Malvetani, Imprenditore agricolo e Sindaco di Stroncone; a Roberto Morroni, Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore all’Agricoltura. La filiera dell’agroalimentare è estremamente importante per l’economia della Regione Umbria, ma lo è anche a livelli europei.

Queste le parole dell’On. Francesca Peppucci: “Noi parlamentari europei abbiamo un compito molto importante, quello di far valere i nostri valori e le nostre tradizioni di cui, come Italia, siamo particolarmente ricchi. Per noi è fondamentale tutelare il lavoro delle nostre imprese e della nostra terra”.

Sul tema è intervenuto anche l’On. Salvatore De Meo: “Serve una visione d’insieme, se l’Italia vuole avere un ruolo nelle scelte che vengono prese a livello europeo bisogna agire con metodo e decisione”.

Molto importanti anche le parole di Giuseppe Malvetani, imprenditore agricolo e sindaco di Stroncone: “Come imprenditori chiediamo all’ Europa di tutelare il made in Italy. Ringraziamo gli europarlamentari italiani che ogni giorno ci difendono in Europa e ci forniscono un aiuto prezioso per continuare a crescere”.

Infine le parole di Roberto Morroni, Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alla Agricoltura: “Viviamo un momento di cambiamento: se si apre un nuovo mondo, molte cose del vecchio non funzioneranno più. Non dobbiamo affrontare la nuova stagione con vecchi paradigmi. Per conquistare il futuro la dimensione europea è decisiva.”

Forza Italia Politica e Organizzazione

Il Panel ha visto il confronto tra il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, città ove Forza Italia Italia ha superato il 20%, della Presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza che ha descritto la attività della Provincia governata da Forza Italia e dell’On. Francesco Battistoni, Responsabile Nazionale della organizzazione che ha illustrato i prossimi passaggi congressuali

Forza Italia al Governo del Paese per l’Italia-Barelli Nevi

L’’ultimo panel “Forza Italia al Governo del Paese per l’Italia” che ha visto protagonisti sul palco l’On. Paolo Barelli, Presidente del Gruppo Parlamentare Camera dei deputati Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE e l’On. Raffaele Nevi, Portavoce Nazionale di Forza Italia.

A coordinare i lavori Italo Carmignani, Direttore de “Il Messaggero Umbria”.

Al centro del panel l’azione di governo di Forza Italia, da sempre un partito liberale basato sulla cultura del buon governo.

Queste le parole dell’ On. Paolo Barelli, Presidente del Gruppo Parlamentare Camera dei deputati Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE: “Nella legge di bilancio Forza Italia ha svolto un ruolo importante: in particolare abbiamo investito molte energie per aiutare i ceti bassi e quelli medi. Per il nostro governo è fondamentale gestire e superare questo momento di profonda crisi con la guerra in Ucraina e la difficile situazione internazionale. Sanità, fisco e pubblica amministrazione sono i nostri tre pilastri nella azione di governo”.

MINISTRO PAOLO ZANGRILLO

Numerosi applausi dalla platea e un forte gradimento per l’intervento del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo all’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” presso l’Hotel Giò.

Al centro del discorso di Zangrillo l’importanza di una pubblica amministrazione moderna ed efficace su cui il Ministro sta lavorando molto dall’inizio del suo mandato, che domani compie esattamente un anno.

Questi i passaggi salienti dell’intervento del Ministro Zangrillo: “La politica vera è quella che si fa sui territori, per questo sono molto contento di essere qui. Questo governo non ha mai perso di vista gli impegni assunti con gli elettori per realizzare un profondo processo di riforma dello stato. Negli ultimi dieci anni nella pubblica amministrazione si è alzata l’età media del personale da 43 anni a 50 anni, se vogliamo rendere la pubblica amministrazione più moderna bisogna ripartire dal capitale umano.”

Zangrillo, inoltre, ha parlato dei pilastri su cui sta lavorando nel suo mandato, a cominciare dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione: “Abbiamo digitalizzato le nostre procedure concorsuali, stiamo anche lavorando ad un’app e siamo riusciti ad accorciare a 6 mesi i tempi delle procedure concorsuali”.

Un’altra riflessione di Zangrillo è arrivata sulle competenze: “Vogliamo che ogni dipendente della pubblica amministrazione possa fare formazione attraverso dei percorsi personalizzati, supportati anche da una piattaforma che ho voluto sviluppare insieme ai nostri dirigenti”.

Infine alcune dichiarazioni sull’iniziativa “Facciamo semplice l’Italia” con cui Zangrillo sta girando molti territori con l’obiettivo di ascoltare cittadini e imprese: “Entro il 2026 devo semplificare 600 procedure amministrative, ma non voglio farlo in modo autoreferenziale lavorando solo nei nostri uffici. Con questa iniziativa ho scelto un’altra strada: con degli incontri voglio dialogare con i nostri utenti, cittadini su tutti, per capire qual è il percorso di semplificazione più efficace”.

ANTONIO TAJANI SEGRETARIO NAZIONALE

L’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” presso l’Hotel Giò di Perugia si è appena concluso tra gli applausi con l’intervento dell’On. Antonio Tajani, Segretario Nazionale Forza Italia, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri.

Di seguito i passaggi salienti dell’intervento del Segretario Antonio Tajani:

“Sono fiero di appartenere a questa comunità, dopo la morte di Silvio Berlusconi molti pensavano che Forza Italia sarebbe finita, invece c’è stata una bellissima reazione: questa storia non può finire, anche per rendere omaggio a lui. Il nostro obiettivo per le prossime elezioni è il 20%, perchéé abbiamo il dovere di occupare uno spazio che nessuno è in grado di occupare. Forza Italia sta crescendo nei sondaggi, dobbiamo dimostrare di essere organizzati e riuscire al meglio a trasmettere il nostro pensiero. Alla fine di febbraio faremo un congresso nazionale, con l’obiettivo che sia una fucina di idee e un momento di dibattito. Tra qualche mese ci saranno le europee e per noi sono un momento importante, penso che da lì possa partire un’altra stagione, quella che ci porterà al 20%”.