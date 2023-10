Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Siena in tour per la provincia

Voglio esercitare questo mio ruolo di commissario provinciale di Forza Italia in maniera anticiclica rispetto a ciò che vediamo in giro. Quindi meno ‘social’ e più strette di mano guardandosi negli occhi’ queste le parole del dirigente azzurro, Alessandro Pallassini che ha inaugurato il suo ‘tour’ nel territorio della provincia di Siena per incontrare iscritti e simpatizzanti.

“Ho voluto cominciare da Chianciano e da Abbadia San Salvatore, due tra i comuni più distanti rispetto al capoluogo, per testimoniare direttamente che il coordinamento provinciale di Forza Italia intende ed intenderà accorciare anche la distanza fisica, calendarizzando una serie di incontri periodici nei vari comuni per avere sempre ‘il polso’ aggiornato delle varie realtà e insieme a chi vive sui territori capire meglio come dare voce alle loro esigenze”.

Alessandro Pallassini

Commissario provinciale di Siena di Forza Italia