MAZZETTI: “L’artigianato è un segmento produttivo essenziale per il nostro Paese e il Centrodestra, Forza Italia si impegna a tutelarlo”

“L’artigianato è un segmento produttivo essenziale per il nostro Paese e il Centrodestra, grazie all’impegno di Forza Italia, si impegna a tutelarlo. La semplificazione è indicata come prioritaria da tutte le categorie del settore perché ad oggi chi ha voglia di fare e di costruire una piccola impresa che prima non c’era, dal muratore al grafico, si ritrova in una selva di adempimenti, spesso senza senso e molto spesso senza ritorni concreti. Questo ‘Everest burocratico’ è un ostacolo serio allo sviluppo dell’impresa, che è sempre motore di cambiamento e innovazione. Le proposte del Ministro Paolo Zangrillo per snellire e semplificare le norme rappresentano una ventata di libertà, nell’ottica di rendere più normale aprire, chiudere un’attività o anche modificarla visto che si parla di piccole e medie imprese che spesso evolvono. Serve e serve soprattutto per le pmi del settore edile. Questo è nel dna di Forza Italia e nel solco di ciò che ha sempre chiesto Silvio Berlusconi”. Questo il commento della deputata Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.