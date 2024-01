Il Comitato provinciale di Perugia prosegue con gli incontri “Forza Italia 2024 – Libertà in movimento”.

La Valnerina, splendida area dell’Umbria, nella giornata di sabato, è stata al centro di incontri ove si è fatto il punto dei progetti messi in campo dalle amministrazioni per viabilità ed aree interne, nonché della situazione legata alla ricostruzione post sisma 2016.

Il Comitato ha partecipato anche alla riunione indetta da Luca Angeli Bufalini, organizzatore e leader di una lista civica per il Comune di Sant’Anatolia di Narco.

Gli incontri hanno visto la presenza, oltre che della Coordinatrice Provinciale Fiammetta Modena, del Vicecoordinatore provinciale Filippo Ugolini, di Beatrice Montioni, del Consigliere Comunale di Perugia Michele Cesaro, di Nicola Alemanno, Responsabile regionale Enti locali di Forza Italia e Giuseppina Perla, Assessore del Comune di Norcia.