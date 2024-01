Italia-Africa, il Min. Pichetto: “Sicurezza, transizione e crescita. Rafforziamo i partenariati paritari”

“Questa sessione è dedicata a ‘sicurezza e transizione energetica’ ma avremmo potuto chiamarla ‘futuro e sviluppo’. L’accesso all’energia è infatti un obiettivo dell’Agenda 2030 dell’Onu ma rientra anche nella crescita inclusiva prevista dall’Aspirazione n.1 dell’Agenda 2063 dell’Unione Africana. Per questo penso che oggi dobbiamo discutere di sicurezza e transizione energetica insieme al tema della crescita”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel discorso al vertice Italia-Africa rilevando che “oggi in quest’aula rafforziamo un ponte che deve andare nelle due direzioni e spingere crescita e sicurezza su entrambi i lati, attraverso partenariati paritari”. “Lo sviluppo di fonti, tecnologie e infrastrutture energetiche costituisce infatti una precondizione sia per la prosperità dell’Africa sia per la crescita e la sicurezza di Italia ed Europa. – ha osservato il ministro – Intendiamo investire risorse e competenze per rafforzare il potenziale energetico africano e accompagnare lo sviluppo di interconnessioni tra le due sponde del Mediterraneo con progetti per la produzione in loco di energia, da destinare alle comunità locali e poi alla domanda che viene dal nord. Ciò creerà opportunità di sviluppo e occupazione in Africa”. Pichetto ha spiegato che “parliamo di un’energia che sarà sempre più pulita e sicura, perché decarbonizzazione e sicurezza energetica convergono se perseguite con un approccio non ideologico e sostenibile, in un continente dove il 43% degli abitanti non ha accesso all’elettricità. Per la Banca Africana di Sviluppo il cambiamento climatico potrebbe ridurre il Pil dell’Africa Subsahariana fino al 3% al 2050 – ha ricordato Pichetto – Il nesso energia-clima-sviluppo è quindi cruciale. E su questo l’Italia sta facendo la sua parte: il presidente Meloni ha già annunciato che all’Africa sarà destinato oltre il 70% del Fondo italiano per il Clima (3 miliardi di euro); e con i 100 milioni di euro annunciati a Cop28, l’Italia è inoltre il primo donatore del Fondo su ‘Perdite e Danni’. E sono davvero soddisfatto che, per la prima volta, su iniziativa della Presidenza Italiana, quest’anno l’Africa sarà una delle priorità settoriali del Gruppo di Lavoro Energia e Clima del G7”.

Africa: Mule’ (FI) a “Nova”, Italia capofila in Europa per messaggio nuovo Roma, 29 gen – (Nova) – “Finalmente l’Italia e’ capofila in Europa per portare un messaggio nuovo e diverso in Africa. Lo fa in maniera concreta, attraverso dei progetti che immediatamente, in alcuni stadi, saranno pilota nel campo della formazione, dell’istruzione, del lavoro”. Lo ha detto, ad “Agenzia Nova”, il vicepresidente della Camera, componente della commissione Difesa di Montecitorio e deputato di Forza Italia, Giorgio Mule’, in merito alla conferenza Italia-Africa, in corso in Senato. “Significa dare un aiuto concreto – ha aggiunto il parlamentare – e non disperdere risorse, come finora e’ successo, e affrontare consapevolmente le grandi problematiche, a cominciare dalla migrazione fino allo sviluppo dell’Africa”.