Marco Stella: “Il consigliere Maurizio Sguanci si è rivelato privo di serietà, sotto il profilo politico e umano”

“Maurizio Sguanci si è rivelato privo di serietà, sotto il profilo politico e umano. Ho appreso della sua scelta di tornare, dopo appena 50 giorni, nel gruppo di Italia Viva, da un lancio di agenzia. È un modo di fare incommentabile. Evidentemente ognuno ha il suo stile. Io mi sono fidato dell’uomo e del politico, e chiedo scusa al segretario nazionale Tajani, al gruppo dirigente e a tutta Forza Italia per aver portato nella nostra comunità politica una persona evidentemente non degna di starci”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia e capogruppo al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella commenta la decisione del consigliere regionale Maurizio Sguanci, che è ritornato a far parte del gruppo Italia Viva, da lui abbandonato il 1° agosto con tanto di conferenza stampa in cui annunciò il passaggio a Forza Italia.

“Soltanto 50 giorni fa – ricorda Stella – Sguanci dichiarava, per spiegare la sua adesione a Forza Italia: ‘Sarò sincero e sintetico. Non è stata una scelta utilitaristica. Non mi è stato promesso niente. Ero presidente del quartiere e domani mi dimetto. Sedevo nei banchi della maggioranza e da domani siederò all’opposizione. È stata una scelta di campo’. Più che altro, sembra che il ritorno a Italia Viva sia una scelta per campare. Forza Italia non gli ha mai promesso niente, questo è vero. Viene da pensare che forse qualcun altro gli ha fatto promesse allettanti”.

“Soltanto quattro giorni fa, sabato scorso – prosegue Stella – Maurizio Sguanci è intervenuto al coordinamento cittadino di Forza Italia Firenze, facendo interventi appassionati in cui ha attaccato Renzi, il Pd e il centrosinistra, invitando Forza Italia a fare una battaglia campale per portare il centrodestra a conquistare Palazzo Vecchio”.

“Il neo consigliere IV parlava di ‘scelta di campo convinta’, nello spiegare il suo passaggio dalla maggioranza di centrosinistra all’opposizione di centrodestra – ricorda Stella -. Così convinta che è ritornato in maggioranza nel giro di 50 giorni. Evidentemente stare in maggioranza ha i suoi vantaggi. Colpisce anche la mancanza di serietà del partito che ha riaccolto un consigliere regionale che lo aveva rinnegato appena 7 settimane fa. Forse è la scelta disperata di chi perde pezzi in Parlamento e sul territorio. Noi rimaniamo quelli di sempre, abbiamo avuto importanti adesioni nelle scorse settimane a Firenze, e continuiamo: oggi abbiamo presentato, a Siena, l’ex coordinatore provinciale della Lega, Paolo Salvini”.