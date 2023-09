Il gruppo consiliare della terza città dell’Umbria si allarga, aderisce a FI un nuovo consigliere comunale

Foligno – Il Consigliere comunale Michele Bortoletti entra in Forza Italia. Gli Azzurri si confermano una forza politica vivace e attrattiva

Persone, valori e coerenza del partito verso gli impegni presi con i cittadini: sono questi i motivi alla base dell’adesione del consigliere comunale Michele Bortoletti a Forza Italia.

Il consigliere Michele Bortoletti, nato e cresciuto a Foligno, dopo aver lasciato la Lega (luglio 2022) ed aver sostato per alcuni mesi nel Gruppo Misto, ufficializza il suo passaggio in Forza Italia confluendo nel Gruppo Consiliare Forza Italia Foligno ad oggi rappresentato dalla consigliera Daniela Flagello e dalla Consigliera Barbara Di Nicola.

“La mia decisione è stata dettata dai valori che mi rappresentano, dalle persone, gli uomini e le donne di Forza Italia, dai tanti amministratori, capaci di incarnare in maniera coerente i principi e i valori del movimento, in costante contatto con i cittadini. Inoltre, Forza Italia ha dimostrato di voler aprire le porte ai giovani dando valore, allo stesso tempo anche all’esperienza di chi c’era prima. Questa è la strada più giusta che potessi intraprendere. “….dichiara Bortoletti.

La soddisfazione del coordinatore comunale Daniela Flagello: “Siamo molto lieti di comunicare l’ingresso di Michele all’interno di Forza Italia Foligno. – Non tanto poter dire che grazie a lui Forza Italia ha un consigliere in più in Comune, dato che, comunque, ha la sua importanza, per noi è importante essere ancora più presenti ed incisivi. Quello che ci interessa e che siamo certi è che il consigliere Bortoletti contribuirà ad arricchire l’azione di Forza Italia Foligno a livello comunale e regionale.

Siamo grati a Michele per la sua scelta di entrare in Forza Italia – ha concluso-conosciamo il valore di Michele come persona e come politico. Soddisfazione è stata espressa anche dal Vicesindaco Riccardo Meloni che ha ricordato come il consigliere abbia cominciato la sua attività politica a Foligno fin da giovanissimo, e come abbia dimostrato di essere una persona libera e capace, che in questi anni di esperienza politica ha saputo crescere molto.

Sempre leale e rispettoso delle istituzioni.

E come, per questo, sia senz’altro in grado di giocare un ruolo costruttivo all’interno della squadra di Forza Italia. “A Michele rivolgo un caloroso benvenuto e sincero augurio di buon lavoro dando la mia piena disponibilità a collaborare per portare avanti e rafforzare la già proficua sinergia del Gruppo Consiliare Forza italia.. continua Meloni. “Una squadra quella di Forza Italia che nel tempo è cresciuta e che dimostra di essere attrattiva ”

Anche il consigliere Barbara di Nicola dà il benvenuto in Forza Italia a Michele augurandogli buon lavoro con l’auspicio di realizzare tanti progetti insieme.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Commissario Provinciale Fiammetta Modena e dal Coordinatore regionale Andrea Romizi, che ringraziano il coordinatore comunale Daniela Flagello, il Consigliere Barbara di Nicola e il Vice Sindaco Meloni per l’ottimo risultato e danno un caldo benvenuto a Michele in Forza Italia.