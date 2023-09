“Sul personale sanitario, nel passato, c’e’ stata una mancata programmazione. Questo governo sta faticosamente cercando di intervenire ma servono soldi per il rinnovo dei contratti e la ministra Bernini sta lavorando per l’aumento dei posti a numero chiuso nelle facolta’ di medicina e nelle specializzazioni. L’obiettivo e’ di non far trovare il Paese difficolta’ quando serve”. Dichiara al Tg4 il vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.