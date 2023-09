Stefano Benigni: “Non lasciamo soli i malati di Alzheimer”

“In Italia oltre un milione di persone soffre di demenza, piu’ di 600.000 sono malati di Alzheimer. Non possiamo lasciarle sole e dobbiamo intervenire concretamente per garantire loro la massima assistenza, una buona qualita’ della vita e l’accesso alle cure, agendo al contempo nel campo della diagnosi precoce e nell’analisi dei fattori di rischio. Per questo, il nostro primo impegno – su cui tutti dobbiamo essere uniti – e’ quello di ottenere il rifinanziamento del fondo Alzheimer”. Lo scrive in una nota Stefano Benigni, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera. “Ieri, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, i palazzi delle istituzioni si sono illuminati di viola: un messaggio chiaro di vicinanza ai malati e a chi li assiste, ma anche un monito a mantenere alta l’attenzione su questa malattia che, insieme alle altre demenze, rappresentano la settima causa di morte nel mondo. Come Forza Italia abbiamo depositato un’indagine conoscitiva in commissione Affari Sociali, con l’obiettivo di fare ulteriori passi avanti per la cura di questa malattia. Nei prossimi mesi, quindi, in commissione dedicheremo molta attenzione a questo tema e ci batteremo, anche al governo, affinche’ gli investimenti per la salute dei cittadini siano una priorita’”, conclude.