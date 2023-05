Linea 2 Metro Torino, Garcea (FI): ok a variante al Piano regolatore, ora via ai lavori senza più ritardi

Durante la seduta odierna del Consiglio Comunale di Torino è intervenuto nel dibattito sulla delibera che prevede la ratifica della Variante al Piano regolatore N. 333 per la tratta Rebaudengo-Politecnico il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea, che ha dichiarato “La Linea 2 della metropolitana torinese è un’opera infrastrutturale che permetterà ai quartieri dell’area nord di Torino di collegarsi al centro cittadino per poi proseguire a sud ovest in direzione Orbassano. Un intervento che cambierà radicalmente, ci auguriamo, il volto della nostra città e garantirà la piena e concreta integrazione di quartieri come Barriera di Milano, segnando una linea non solo ideale di collegamento tra le periferie e il centro. Torino aveva davvero bisogno di una rete di trasporto pubblico efficiente e all’avanguardia, che sarà realizzata in tempi più brevi rispetto al previsto grazie alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 41/2023, che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario che dovrà provvedere all’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell’impianto, permettendo di abbreviare di oltre 24 mesi i tempi di attuazione dell’opera“.

Durante il suo intervento Garcea ha ricordato che la nomina del commissario è stata il frutto del lavoro sinergico e costante con la Regione Piemonte e il presidente Cirio, con il Governo nazione e tutti gli attori coinvolti. L’avvio di questo importantissimo cantiere ci auguriamo possa segnare un momento di rinascita e di rilancio per una città che ne ha estremamente bisogno.

In conclusione l’esponente di Forza Italia ha annunciato che “il Gruppo Consiliare darà tutto il suo contributo e supporto affinché l’opera possa perseguire il suo iter senza ritardi e intoppi burocratici, come avvenuto questo pomeriggio nella Commissione Consiliare che ha liberato per il Consiglio Comunale la ratifica della Variante al Piano regolatore N. 333 per la tratta Rebaudengo- Politecnico. Perché il bene di Torino e dei torinesi viene prima tutto e sopra a tutto”.