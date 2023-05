Amministrative, Pella (FI): centrodestra vincente a tutti i livelli, Forza Italia e Berlusconi determinanti

“Risultati veramente ottimi per il Centrodestra a queste elezioni Comunali, sia in termini di voti, sia in termini di affluenza e di capacità di permeare anche piccoli e piccolissimi comuni, in Regioni ed aree storicamente appannaggio della sinistra. Grazie agli ottimi risultati del Centrodestra di Governo e grazie all’appello al voto del Presidente Berlusconi, non solo siamo riusciti a portare alle urne gli stessi elettori di 5 anni fa, ma li abbiamo convinti a confermare le amministrazioni uscenti della nostra coalizione, a portare a casa città importanti e ad andare al ballottaggio in Comuni in passato politicamente ‘inespugnabili’. Il risultato più importante, lo ribadisco, è la capacità di arrivare ai piccoli ed ai piccolissimi comuni e a nuovi elettori che apprezzano l’unità, la coerenza, la chiarezza ed il programma di una Coalizione sempre più coesa, ma soprattutto reale, non messa insieme per racimolare voti. Chi vota il programma di Centrodestra sa con certezza che sarà realizzato e questa è una grande forza della nostra coalizione. I cittadini dei piccoli Comuni hanno apprezzato il video del Presidente Berlusconi che ha invitato tutti a decidere del proprio futuro e ha dato un’ulteriore spinta al nostro movimento. Forza Italia è risultata ancora una volta determinante nella coalizione, siamo la casa di tutti i moderati e liberali italiani, siamo il Centro aggregante di una coalizione che vince a tutti i livelli!” Così in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, Capogruppo FI in Commissione Bilancio e vice presidente vicario dell’Anci.

