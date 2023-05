Amministrative, Zangrillo (FI): confermata centralità di Forza Italia in Piemonte

“I risultati delle elezioni amministrative confermano la centralità di Forza Italia in Piemonte. Dove il partito si è presentato con il proprio simbolo, e i propri candidati, i consensi hanno superato in media il 10%. Un risultato superiore a quello conseguito alle politiche dello scorso autunno che, con la conferma al primo turno di Cinzia Maria Bosso, sindaco di Orbassano con Forza Italia al 14,65%, e la conquista del ballottaggio a Novi Ligure con Maria Rosa Porta, dove il partito ha ottenuto il 9,64% dei consensi, ci sprona a proseguire con sempre maggiore entusiasmo la strada indicata dal presidente Silvio Berlusconi”. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, senatore di Forza Italia e coordinatore piemontese del partito, commenta così l’esito delle elezioni amministrative, che in Piemonte hanno visto andare al voto 72 Comuni.

“Il partito è in salute e i suoi candidati sono apprezzati ovunque. Un plauso a Cinzia Maria Bosso, riconfermata sindaca di Orbassano, dove Forza Italia è il primo partito del centrodestra, e a Maria Rosa Porta, che abbiamo sostenuto con convinzione e che continueremo a fare. L’auspicio è che, in vista del ballottaggio a Novi Ligure, il centrodestra si compatti sulla sua candidatura, confermandosi coalizione di governo anche sui territori. Dobbiamo convincere gli elettori a recarsi alle urne, per contrastare il preoccupante fenomeno dell’astensionismo, e a votare i nostri candidati perché rappresentano la migliore proposta politica. Il governo nazionale sarà al loro fianco e sosterrà ogni iniziativa tesa al benessere dei nostri territori”. – conclude Zangrillo.