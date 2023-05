Elezioni, Rosso (FI): “Dove corrono i nostri candidati gli elettori premiano il centrodestra”

“Esprimiamo soddisfazione per i risultati elettorali ottenuti da Forza Italia in Piemonte. Avevamo due nostri candidati in corsa: Cinzia Bosso ad Orbassano e Maria Rosa Porta a Novi Ligure. Vinciamo al primo turno con Cinzia e portiamo al ballottaggio il centrodestra a Novi. Dove corrono i nostri candidati gli elettori ci premiano in modo significativo. Ora tutti concentrati verso l’obiettivo di riconfermare Alberto Cirio a Governatore della Regione Piemonte il prossimo anno“. Ad affermarlo il vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Roberto Rosso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...