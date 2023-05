Pella (FI): “Audizione ANCI in Commissione Giustizia conferma urgenza intervento legislativo su abuso d’ufficio”

“In Commissione Giustizia é proseguito l’esame delle proposte di legge in tema di abuso d’ufficio e traffico d’influenze illecite, tra cui quella a mia prima firma e quella del collega e vicepresidente di commissione On. Pittalis, con le audizioni di ANCI e di docenti e esperti in materia.

ANCI ha proposto emendamenti finalizzati a intervenire in materia di responsabilità e abuso d’ufficio del sindaco e in materia di obbligo di sospensione, in caso di condanna in primo grado, previsione che non riguarda alcun’altra figura istituzionale locale e nazionale, fonte di grave danno in termini professionali e reputazionali. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, le accuse si risolvono in assoluzioni piene per i primi cittadini che, sottoposti a una esposizione mediatica che spesso li condanna fuori dalla vita pubblica delle proprie comunità, si ritrovano responsabili di tutto.

Questo Parlamento si deve necessariamente occupare di abrogare il reato d’abuso d’ufficio, un tema certamente resosi complesso negli ultimi anni a causa dell’aumento delle responsabilità che gravano sui sindaci, ma che non può inficiarne l’operatività né i confini del ruolo. Auspico che la direzione tracciata e condivisa anche con il Ministro Nordio e il Viceministro Sisto possa trovare tale esito nel più breve volgere della Legislatura“. Ad affermarlo il deputato Roberto Pella, capogruppo in commissione bilancio per Forza Italia.