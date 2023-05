ANZIANI: PIANETTA (FI), ABERRANTE FILM ‘PLAN 75’ CHE INCITA ALL’ EUTANASIA VOLONTARIA DEGLI ANZIANI

”È aberrante e terribile la narrazione del film giapponese ‘Plan 75’ che uscirà in Italia il prossimo 11 maggio che racconta come in un prossimo futuro in Giappone una legge dello Stato potrebbe incoraggiare gli over 75 a sottoporsi volontariamente all’ eutanasia come “rimedio” ad una società con anziani “costosi e inutili”, in cambio di benefici economici a favore dei loro familiari. Idee come queste, orrende e degne delle peggiori e non lontane nefandezze contro l’umanità, possono far breccia in una società ‘efficientista’ che già considera le debolezze e le fragilità degli anziani come un peso da scartare”.

Così Enrico Pianetta, Coordinatore Nazionale dei Seniores di Forza Italia sul film giapponese che sta facendo discutere l’opinione pubblica nel Sol Levante e nei vari paesi dove e’ in programmazione. “Sono idee – aggiunge l’esponente di Forza Italia – che minano la convivenza di una Società e, se applicate, danno addirittura la misura di una decadenza di una civiltà; civiltà che si giudica anche da come le persone anziane sono considerate e rispettate”.

Il Responsabile dei Seniores prende spunto da questo film per ribadire che ”si inserisca subito nella nostra Costituzione che ‘La Repubblica tutela la Persona Anziana e promuove le misure per la effettiva realizzazione’.

Si approvino immediatamente i Disegni di Legge giacenti in Parlamento per l’istituzione del “Garante Nazionale delle Persone Anziane”.

Il Governo, da par suo, dia rapida attuazione con adeguate risorse ai Decreti per l’assistenza agli Anziani non autosufficienti. ”Oltre ad essere un dovere politico e sociale – fa presente Pianetta – e’ soprattutto un dovere morale nei confronti di tanti che, oggi anziani, con fatica e impegno hanno contribuito a rendere grande questo nostro paese. “Onora il Padre e la Madre”, è il mandato evangelico forte e ineludibile; sempre e soprattutto quando sono fragili e anziani. Anche Enea mentre Troia era in fiamme non abbandona il vecchio padre Anchise ma lo porta con se sulle spalle e va a fondare Roma; a significare che la futura grandezza della città e della sua civiltà ha nel rispetto della vecchiaia un pilastro fondamentale. Le nostre Istituzioni memori di questo mandato e di questo esempio di grande civiltà, diano subito – termina – un concreto e forte segnale a tutela della dignità e dei diritti dei nostri anziani”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...