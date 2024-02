In Toscana: al via mobilitazione per le Europee, in campo Jacopo Ferri

Una sala gremita ha visto l’inizio della mobilitazione di Forza Italia Toscana per le elezioni Europee di giugno. Ieri mattina, alle ex Leopoldine di piazza Tasso a Firenze, i dirigenti del partito si sono dati appuntamento per delineare le strategie e affrontare i temi più importanti in vista dell’appuntamento elettorale. Tra i presenti, il coordinatore regionale del partito, Marco Stella, l’on. Erica Mazzetti, il vicecoordinatore regionale Roberto Berardi, il responsabile organizzazione di Forza Italia Toscana, Matteo Mastrini e il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, che ha annunciato pubblicamente la sua candidatura nella lista di Forza Italia, nella Circoscrizione dell’Italia Centrale.

“L’azione di rilancio del partito iniziata con la mia nomina, passa dal radicamento sul territorio, e questa è la strada su cui intendiamo proseguire – ha detto Stella -. Per questa mobilitazione straordinaria desidero ringraziare tutti i coordinatori provinciali e comunali, i vice coordinatori regionali Berardi e Bonsangue, e le nostre tre deputate Bergamini, Mazzetti e Tenerini, oltre ovviamente a tutti i nostri militanti e dirigenti, che si sono spesi e si continuano a spendere per rilanciare l’azione politica di Forza Italia. Con queste iniziative sul territorio prosegue la nostra campagna elettorale per le elezioni Europee e per le amministrative del 2024, che vedranno oltre 180 Comuni toscani andare al voto”. “Ringraziamo Jacopo Ferri per essersi messo a disposizione del partito e di fare la corsa per il Parlamento Europeo – ha aggiunto Stella -. Porterà la sua esperienza, la sua professionalità e rappresenterà le istanze della Toscana nelle assise europee. Presto presenteremo anche altri nomi che saranno in lista per Strasburgo. Andiamo incontro a questa tornata elettorale a testa alta, Forza Italia è con orgoglio la casa dei popolari, dei liberali e dei riformisti, il motore del centrodestra e rappresenta le energie migliori di questo Paese”.