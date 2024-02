Firenze, sopralluogo di Forza Italia in baraccopoli via Pistoiese: “Situazione di degrado, istituzioni assenti”

Firenze – “All’incrocio di via Pistoiese con via Vespucci, sotto il ponte all’Indiano, ci avevano segnalato un paio di accampamenti, che ora sono diventati 4-5. Le persone che ci vivono sono accampate in tende di fortuna, teli di plastica sostenuti da pali di legno, in condizioni igienico sanitarie disastrose, in mezzo a rifiuti e sacchi della spazzatura. Siamo rimasti a parlare con un paio di queste persone, sono abbandonate dalle istituzioni, subiscono spesso aggressioni, e furti di quel poco che hanno, da altri balordi e da giovani teppisti. Ci chiediamo cosa abbia fatto in questo periodo l’assessore al Welfare, Sara Funaro, che è anche la candidata sindaco del centrosinistra”. Lo denunciano i candidati di Forza Italia al Consiglio comunale, Simone Scavullo e Francesca Lorenzi, che oggi hanno compiuto un sopralluogo nella zona interessata.

“Ci sono centinaia di bottiglie di plastica, rifiuti, oggetti abbandonati, di fatto è una discarica a cielo aperto, e ci domandiamo – sottolineano Scavullo e Lorenzi – come abbia fatto il Comune di Firenze a non vedere una situazione simile, visto che a primavera scorsa hanno tagliato gli alberi e riqualificato la parte arborea, ma non hanno portato via i rifiuti. Già lo scorso anno, avevamo denunciato questa situazione, allertati prontamente dai comitati cittadini della zona. Ci siamo presi l’impegno di occuparci di queste persone, di far visitare un ragazzo da un otorinolaringoiatra e di fornire loro i sacchi a pelo. Gli occupanti della piccola baraccopoli hanno confermato che nessuno delle istituzioni o del Comune si è mai avvicinato per chiedere se avevano bisogno di aiuto”.