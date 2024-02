AGRICOLTURA; Nevi: “Il tavolo di confronto con Tajani ha portato a proposte concrete ed importanti”

“Nel tavolo di confronto con le associazioni di categoria alla presenza del ministro Antonio Tajani abbiamo proposto una serie di iniziative fondamentali, in particolare: la lotta alla fauna selvatica che sta invadendo i campi e distruggendo le produzioni degli agricoltori, con la modifica della legge sulla caccia; il coinvolgimento di CdP, ABI ed Ismea per risolvere il problema di accesso al credito per gli agricoltori in un momento critico con l’innalzamento dei tassi di interesse; misure sul lavoro che tengano conto delle specificità del settore e poi sull’Irpef noi vorremmo l’esenzione totale per tutti, noi siamo sempre per azzerare le tasse, ma dobbiamo affidarci al ministro Giorgetti per capire le risorse da poter utilizzare. Spero che si arrivi a sgravare il 90% delle aziende agricole italiane che fanno parte di un comparto strategico e importante come quello agricolo”. Lo ha detto l’On. Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite al Tg4