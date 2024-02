Il Comune di Tresana partecipa la bando ministeriale PNRR Turismo delle radici rivolto agli italiani all’estero

Consentire il rientro degli italiani all’estero nei borghi natii, riallacciare i fili della discendenza che legano circa 80 milioni di italiani al nostro Paese e offrire loro accoglienza.

Questi alcuni degli obiettivi del Turismo delle radici, il progetto voluto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e rivolto anche ai piccoli Comuni: fra i primi in Italia ad aderire Tresana.

“È previsto il coinvolgimento dei Comuni italiani nelle attività previste per il 2024 “Anno delle radici italiane” nell’ambito del Progetto PNRR “Il Turismo delle Radici – spiega il Sindaco di Tresana Matteo Mastrini. -. Si tratta di una strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”.

L’amministrazione comunale di Tresana, che ha aderito con una lettera di intenti, ha poi provveduto a costituire un Comitato temporaneo di scopo con associazioni e attività produttive del territorio: “Siamo pronti a celebrare con i nostri connazionali il 2024 “Anno delle radici italiane”, grande evento di richiamo per i discendenti degli emigrati italiani nel mondo.

Nell’ambito di tale iniziativa, organizzaremo eventi e attività di interesse per gli italiani all’estero e per gli italo-discendenti originari del nostro territorio, individueremo strutture atte all’accoglienza e soggetti disposti ad aderire al programma di scontistica in favore dei turisti delle radici”. Il Comune di Tresana ha aderito con un suo progetto, ma in convenzione con il Comune di Zeri: “Associarsi significa essere più competitivi e per questo abbiamo deciso di collaborare. Inoltre Zeri, per caratteristiche ambientali e orografiche, rapprenta bene la Toscana diffusa, i valori della cultura locale e della tradizione. Dobbiamo promuoverli nell’ottica di favorire il turismo ambientale, come abbiamo già fatto ripristinando la via Marchesana, e rilanciare le nostre tradizioni al fine di ricevere la domanda turistica che le nostre belle strutture ricettive sono assolutamente in grado di accogliere. Ringrazio il Sindaco Cristian Petacchi per la collaborazione”.