Manovra – Deborah Bergamini: “Il governo ha scelto di sostenere i redditi bassi, fatto il meglio possibile”

“L’aumento del costo della vita negli ultimi due anni non è un tema italiano ma europeo e come tale va affrontato. Un sondaggio del Partito Popolare Europeo commissionato nei mesi scorsi ha dimostrato che nella cittadinanza europea la più grande preoccupazione è quella di ritrovarsi poveri”. Così Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Il Confronto su Rai 2.

“Il governo italiano – ha proseguito – ha fatto una scelta di campo con la legge di bilancio, e si è concentrato sulle fasce di reddito più basse, quelle che risentono di più dell’aumento del costo della vita. Si è deciso di riempire le tasche delle famiglie tagliando il cuneo fiscale. L’obiettivo è sostenere i consumi, considerando l’inflazione ancora elevata e un alto costo del denaro dovuto alla scelta della BCE che noi come Forza Italia non condividiamo, riteniamo che sia troppo drastica. Poiché non si possono fabbricare soldi con le leggi, siamo intervenuti riducendo la pressione fiscale ai redditi più bassi. Proprio ieri ha debuttato il bonus fino a 3000 euro per le mamme che lavorano e hanno almeno due figli. Ma abbiamo fatto anche un patto anti inflazione e previsto un bonus per la spesa. Tutte misure volte ad aiutare le famiglie fin quando la spinta inflazionistica non si ridimensionerà”, ha concluso.