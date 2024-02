AUTOVELOX, Ferrante: “Sorprende la polemica da parte delle opposizioni, in merito all’intervento del MIT per circoscrivere i margini di utilizzo delle zone30″

“Sorprende la levata di scudi, da parte delle opposizioni, in merito all’intervento del MIT per circoscrivere i margini di utilizzo delle zone30 e degli autovelox, strumenti preziosi ove associati alle finalità reali per cui nascono ed il cui uso – ed abuso, soprattutto nell’utilizzo dei secondi – è stato invece fino ad oggi affidato al libero arbitrio degli amministratori locali.

In particolare per gli autovelox, come Forza Italia sostiene da anni, abbiamo assistito ad un uso distorto rispetto alle sue finalità: lo strumento del misuratore della velocità, infatti, è servito spesso a nascondere la volontà dei sindaci di far quadrare i conti del proprio comune invece che a migliorare la sicurezza del cittadino destinando i ricavi alla manutenzione delle strade.

Dunque la ratio che anima l’intervento del MIT sulle zone30 muove proprio dal ripristino della finalità originaria del controllo di velocità, che si ricongiunge a sua volta allo spirito più generale della revisione del codice della strada che stiamo promuovendo con l’intento di riportare il fattore-sicurezza realmente al centro delle scelte delle istituzioni.

Scelte a cui si uniranno più idonei strumenti di repressione che la revisione al codice fornirà nei confronti di chi si macchia di comportamenti sbagliati, recidivi e pericolosi sulle nostre strade.

Centrale è e resterà il ruolo delle Prefetture, al cui coordinamento è rimessa anche la programmazione di un’attività di controllo che non sfoci nella vessazione del cittadino.

È subdolo pertanto parlare di attacco alle autonomie delle amministrazioni sul territorio, lì dove invece bisognerebbe fare quadrato, al fianco del Governo, per la salvaguardia dell’interesse alla sicurezza del cittadino”.