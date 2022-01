I Seniores di Forza Italia

Siamo stati tra i tanti cui il Presidente rivolge la sua gratitudine all’inizio della sua nota di ieri.

L’abbiamo fatto convintamente, spinti dal l’entusiasmo dei sentimenti e dalla forza della ragione.

L’abbiamo scritto e diffuso: chi come lui?

Abbiamo continuamente sostenuto questa posizione.

Abbiamo infine preso atto delle condizioni politiche e della sua nobile decisione.

Come SENIORES continueremo la nostra azione politica, convinti come siamo della grandezza di un leader come SILVIO BERLUSCONI e del fondamentale ruolo politico di FORZA ITALIA per il bene del nostro paese.

il Responsabile Nazionale

Sen. Enrico Pianetta

