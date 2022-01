Fontana e Rosso (FI Torino): cinque domande al sindaco di Torino sulla paralisi della Circoscrizione Quattro

“La situazione nella Quarta Circoscrizione di Torino ostaggio del comportamento sconsiderato di un suo Coordinatore di Commissione se all’inizio del mese poteva essere derubricata a tragicomica ora sta assumendo tristemente i connotati dello psicodramma. Di fronte ad un personaggio che dopo aver inviato panettoni regalo agli elettori del quartiere, marchiandoli con i loghi del Comune e della Circoscrizione e inserendo un coupon di sconto scegliendo un esercizio commerciale, non solo non fa l’unica cosa normale da fare, si dimette, ma porta il presidente della Circoscrizione a paralizzare totalmente l’attività istituzionale dall’Ente stesso, vittima dei ricatti dei partiti della coalizione. In un primo momento c’era la scusa delle ferie ma ora siamo a fine mese e dopo aver chiesto ai suoi consiglieri di far mancare il numero legale nel primo consiglio utile di gennaio, il presidente Re ieri ha deciso di sconvocare un consiglio per indisposizione di alcuni consiglieri. Una scusa da asilo d’infanzia visto che le riunioni si tengono da remoto e quindi chiunque può partecipare da casa. Tutto perchè non si ha la schiena sufficientemente diritta da pretendere la dimissioni di una persona che ha dimostrato, nei fatti, di non aver ancora capito che cosa significhi assumere un incarico istituzionale, tralasciando gli eventuali profili penali che deve essere la magistratura a valutare se esistano o meno.

Visto che il presidente della Circoscrizione, complice una maggioranza in frantumi, non è in grado di risolvere la questione come Forza Italia Torino ci permettiamo di interpellare direttamente il sindaco ponendogli cinque domande: 1) E’ normale paralizzare una Circoscrizione che ha grossi problemi per salvare un componente della Giunta circoscrizionale che ha dimostrato senso di irresponsabilità grave verso il Comune e la Circoscrizione? 2) Il principio di chi sbaglia paga viene fatto valere solo quando chi sbaglia e dell’altra parte? 3) Non pensa di dover tutelare il nome del Comune di Torino che è stato utilizzato per fare propaganda ad un consigliere di circoscrizione? 4) Per quanto tempo dovremo aspettare affinché commissari un Ente che è totalmente paralizzato perchè con coordinatori e consiglieri più attivi sui social che non con atti istituzionali? 5) Crede nel decentramento oppure è disposto a scendere compromessi pur di non perdere qualche pezzo della sua maggioranza che si ostina a difendere l’indifendibile?

Sulla Quattro si pongono due ordini di problemi, il primo di agibilità politica e un secondo di natura etica: l’unica soluzione che non è accettabile è quella del compromesso delle scuse, Forza Italia non l’accetterà e così anche il centrodestra. Perchè nel corso dello scorso mandato si è già “perdonato” un consigliere che aveva postato sui suoi social un insulto al presidente della Regione Piemonte augurandogli di fare la fine di un assessore regionale finito in prigione e poi perchè si è passati sopra ad inizio mandato ad un presidente di Quartiere immortalato con il pugno chiuso in una foto elettorale che derubrica il tutto dicendo che era goliardia.

La morale che ne abbiamo tratto è che di fronte alla nostra disponibilità di mediazione nel passato il primo oggi è capogruppo del PD in Circoscrizione Quattro e il secondo fa melina per evitare di assumersi le proprie responsabilità nonostante faccia parte di una forza politica che evoca l’onestà e l’irreprensibilità dei politici ogni tre per due negli altri Enti. Chiediamo una presa di posizione forte dal primo cittadino, batta un colpo in questi primi cento giorni di silenzio assordante”. Ad affermarlo in una nota il coordinatore cittadino di Forza Italia a Torino Marco Fontana e il coordinatore provinciale Forza Italia Torino, Roberto Rosso.