Forza Italia Piemonte: “Berlusconi ancora una volta ha messo davanti a tutto il bene del Paese. Ora guidi il centrodestra nella scelta del profilo più adatto al Quirinale”

“La decisione del presidente Berlusconi di rinunciare alla candidatura al Quirinale ci amareggia profondamente, ma non ci sorprende. Ancora una volta il nostro Presidente conferma la sua pervicace volontà di mettere il bene del Paese davanti a tutto, superando ogni e qualsiasi considerazione personale. E’ l’ennesima prova di ciò che chiede a ciascuno di noi; un impegno politico ispirato alla necessità di guardare all’interesse collettivo, alla cura dei cittadini e al rispetto delle istituzioni. Una lezione di moralità che deve scuotere le coscienze di tutti, a partire dai professionisti della superiorità morale di certa parte. Restiamo convinti che la sua figura sia la più adatta a rappresentare la più alta carica dello Stato, ma volendo rispettare la sua decisione auspichiamo che ci guidi nella difficile scelta che dovremo affrontare nei prossimi giorni”. Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia, Paolo Zangrillo coordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte e i suoi vice Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

