Toscana, mozione Stella (FI): “Regione istituisca psicologo di base gratuito, servizio essenziale”

Firenze, 20 gennaio – “In un momento di crisi come quello attuale, dopo due anni di pandemia che hanno causato non solo danni economici ma psicologici gravi sia tra gli adulti che tra i giovani, non possiamo non considerare l’urgenza di mettere a disposizione di tutti i toscani in difficoltà un’assistenza psicologica di base, gratuita, all’interno del Servizio Sanitario regionale. Per questo ho presentato una mozione che va nella direzione di attivare in tempi celeri questo servizio che riteniamo essenziale”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Questa nuova ondata di Covid, come ci hanno spiegato gli esperti – prosegue Stella – ha causato e sta causando depressione, perdita di speranza per il domani, con effetti devastanti sulla psiche dei cittadini già provati da due anni di emergenza sanitaria. Gli adolescenti sono i più colpiti: le patologie di interesse neuropsichiatrico sono cresciute dell’84% rispetto al periodo pre-covid, in particolare, sono aumentati del 147% gli accessi al pronto soccorso per ‘ideazione suicidaria’, seguiti da depressione (+115%) e disturbi della condotta alimentare (+78.4%). Sono dei dati drammatici”.

“Di fronte a questo aumento di richieste di assistenza, non solo non viene fatto nulla, ma scopriamo che nelle Asl della Toscana abbiamo circa il 50% in meno di psicologi negli ultimi 15 anni – osserva il capogruppo di Forza Italia -. Per questo riteniamo che ogni toscano debba poter avere a disposizione una figura territoriale, di fiducia, accessibile, quotidiana e soprattutto gratuita per potere accedere ad un servizio di supporto psicologico di base. Invito tutti i colleghi ad approvare questa mozione, poi sarà la Giunta regionale, in accordo con le Asl, a stabilire le modalità e i tempi della realizzazione del progetto”.