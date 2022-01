Montagna, Mazzetti (FI): “Chiesto impegno per sport montani”

“Prosegue il nostro impegno per la montagna mentre il ministro Gelmini sta lavorando ad una nuova legge che tenga conto delle esigenze di territori tanto differenti fra di loro. Il Governo Draghi in quest’ultimo anno ha stanziato molte risorse economiche per la montagna, anche se ribadisco che avrebbe dovuto essere distribuiti in modo più equilibrato fra Alpi e Appennini, eppure il disagio ancora nelle stazioni montane è ancora elevato; pertanto, mi sono attivata con i Sottosegretario Vezzali per chiedere un impegno in sede di Consiglio dei ministri di oggi, affinché una parte dei ristori per lo sport venga indirizzata per quelli specifici montani. Si tratta di professionisti, attività e aziende essenziali per questi territori, pesantemente danneggiate negli ultimi due anni, abbandonate e bistrattate, basti ripensare alle chiusure dall’oggi al domani. A dati del 2019 risultano quasi 200 imprese legate alla montagna e allo sport. Confidiamo che una grande sportiva come Valentina Vezzali ben comprenda l’urgenza del problema”. Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.

