GIUSTIZIA – Baldini: “Un positivo risveglio del Ministero della Giustizia. La direzione è giusta. Andiamo avanti!”

Giustizia, interviene l’Avv. Eros Baldini, responsabile del Dipartimento Giustizia Toscana per FI.

“Bene così. Un positivo risveglio del Ministero della Giustizia.” Significativo, seppur ancora timido, passo in avanti in direzione del garantismo. “Approvati provvedimenti” , prosegue Baldini, “per evitare la paralisi delle amministrazioni, chiesta a gran voce da tutti i sindaci, di qualsiasi schieramento. Per disinnescare la feroce macchina del fango, soprattutto a carico di chi è addirittura estraneo alle indagini. Per evitare che le misure cautelari si trasformano in carcerazione preventiva o, ancor peggio, in strumento di pressione investigativa”. Plaude Forza Italia: “la direzione è giusta. Andiamo avanti”!