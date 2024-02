ENERGIA – Il Min. Pichetto Fratin:”Da AIE contributi per G7 italiano”

Intervento del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla ministeriale di apertura dell’Agenzia Internazionale per l’Energia in corso a Parigi.

“La riunione ministeriale dell’AIE del 2024 si basa sul concetto che la sicurezza energetica – la missione principale dell’AIE sin dalla sua fondazione – e le transizioni verso l’energia pulita – essenziali per raggiungere gli obiettivi climatici globali dell’accordo di Parigi – sono intrinsecamente interconnesse e richiederanno un’attenzione sempre più mirata nella strategia per il 2050 e oltre.

Si tratta della piattaforma per discutere su come l’AIE può supportare al meglio le profonde trasformazioni dell’attuale sistema energetico, con implicazioni per tutti i paesi e le industrie fino al 2050, evidenziando priorità, sfide e opportunità per i futuri mandati e lavoro dell’AIE.

La sfida al cambiamento climatico è una strada molto impegnativa e anche l’Italia la sta portando avanti cercando di coniugare gli importanti target di decarbonizzazione al 2050 con le esigenze sempre più urgenti – visto il quadro internazionale – della sicurezza energetica.

In tal senso, se le sfide del cambiamento climatico e della sicurezza energetica vanno affrontate insieme, è altrettanto importante che l’approccio complessivo persegua una transizione energetica giusta e inclusiva, che affronti anche la povertà energetica e gli ostacoli all’accesso all’energia per tutti.

Questo approccio guida la nostra Presidenza G7 su Ambiente, Clima e Energia e pone al centro, al tempo stesso, la lotta al cambiamento climatico, la garanzia degli approvvigionamenti e la collaborazione con i paesi terzi in via di sviluppo.

In particolare con l’Africa alla quale per la prima volta nel G7 Clima e Energia organizzato dal nostro Paese viene dedicato un focus specifico sulla scia del prioritario impegno dell’Italia verso il Continente africano, attraverso partenariati paritari e di mutuo beneficio, illustrato dal Presidente del Consiglio Meloni in occasione del recente Vertice Italia-Africa.

Da questo approccio discendono le priorità dell’agenda che per noi vanno affrontate con riferimento alle misure e azioni da sviluppare sia all’interno dei paesi G7 sia in collaborazione con paesi terzi.

Quanto ai temi dell’agenda vorrei citare, tra i principali: l’accelerazione della diffusione delle rinnovabili; il progressivo abbandono dei combustibili fossili; l’utilizzo dell’idrogeno nei settori hard-to-abate; l’utilizzo della CCS; la promozione della ricerca e sviluppo di tecnologie nucleari avanzate al 2040 e 2050.

In più, la presidenza italiana sta invitando i paesi del G7 a discutere di temi connessi alla decarbonizzazione più direttamente legati alla sicurezza, quali lo sviluppo di una catena di approvvigionamento dei minerali critici sostenibile e responsabile e la riduzione delle emissioni di metano nei Paesi produttori.

Grande rilievo avrà, durante il G7, il tema della finanza climatica e il sostegno ai Paesi più vulnerabili, per tradurre l’impegno finanziario in piani di investimento concreti e attuabili.

Chiudo con un riferimento all’AIE che ha un ruolo chiave nel supportare la Presidenza italiana attraverso lo sviluppo di report e raccomandazioni che saranno discusse nel corso del G7 Clima e Energia.

È un gioco di squadra che, durante il G7, intendiamo promuovere con tutti gli attori della comunità internazionale”.