Amministrative, Mazzetti: “È il momento per una svolta concreta anche a Prato e con Gianni Cenni svolta sarà”

“È arrivato il momento di dare una svolta nel segno della concretezza e del buongoverno anche a Prato”. Lo afferma Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e per gli azzurri responsabili nazionale dipartimento lavori pubblici, e prosegue: “Prato è una grande città, con grandi potenzialità represse, fatta di persone serie e laboriose, capaci di rimboccarsi le maniche anche nelle peggiori tragedie come l’alluvione, e da troppi anni soffocate da un’amministrazione inerte, burocratica e macchinosa, che si è ripiegata sul non fare per non sbagliare, sbagliando”. “Il candidato sindaco della coalizione di Centrodestra Gianni Cenni – spiega Mazzetti -, affiancato da una squadra competente e volenterosa con persone appassionate e pragmatiche, è il profilo giusto per guidare questo processo di cambiamento; la città ne ha estremo bisogno in questo momento storico per tornare a essere motore della Toscana, una regione sempre meno rossa – la stragrande maggioranza dei capoluoghi ha scelto e confermata il Centrodestra – e sempre più azzurra, e anche dell’intera nazione”. “Il nostro candidato – rimarca Mazzetti -, Gianni, professionista stimato e già assessore, è una persona autorevole e concreta, si è sempre speso per la città e ha avuto sempre un ampio consenso popolare”. “Come terreno di prova per il buongoverno di Centrodestra vedo l’avvio di una nuova stagione di pianificazione del territorio di prospettiva rigenerativa; dunque, a caduta anche economica e sociale. Bisogna tenere insieme – aggiunge indicando come priorità – sia le piccole opere, manutenzione in primis, sia quelle di più ampio respiro, con progetti a breve e lungo corso, per far sì che Prato vinca la sfida delle competizione a livello globale: è fondamentale dopo un decennio di rendering irrealizzabili e irrealizzati”. “Prato ne ha più che mai bisogno e noi ci candidiamo per governare e far correre la città come merita”, conclude Mazzetti.