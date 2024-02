Perego: “Il Governo vuole una soluzione definitiva alla crisi con “due popoli e due stati” 

Il governo, e mi sembra che ci sia un’ampia convergenza oltre la maggioranza, vuole una soluzione definitiva alla crisi con “due popoli e due stati” Così Matteo Perego, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo a Tg2 Post.

“Dal primo giorno – ha proseguito – in particolare con la nostra Difesa abbiamo sostenuto la popolazione civile palestinese , oltre ovviamente ad essere al fianco di Israele nel suo diritto fondamentale alla difesa. Siamo stai l’unico paese insieme alla Francia ad avere inviato una nave per curare i bambini palestinesi in loco e ne abbiamo portati decine nei nostri ospedali. Quindi, più concreti di così non si poteva essere. Ciò che non dobbiamo fare è dimenticarci che Hamas vada eliminata dall’equazione per il futuro. Per anni la comunità internazionale ha erogato aiuti alla popolazione palestinese di Gaza, ignorando che questi venissero sistematicamente dirottati in infrastrutture militari che nulla avevano a che fare con l’educazione e col benessere della popolazione. E questo per colpa di un’organizzazione terroristica che si chiama Hamas. Se Hamas non viene eradicata, se non vengono perseguiti i suoi leader questo sarà un problema che si riproporrà più avanti nel tempo. Tutte le organizzazioni terroristiche hanno un inizio e possono avere anche una fine, come diceva Giovanni Falcone quando parlava della mafia. Si deve avere la capacità di neutralizzarla senza recare danno alla popolazione civile. Non possiamo pensare di riproporre ancora per decenni la questione problematica tra Israele e la Palestina, quando in quella regione c’è un vero e proprio cancro che causa male soprattutto al popolo palestinese. Si devono normalizzare le relazioni, creare due popoli, due Stati, e poi eventualmente coinvolgere anche le Nazioni Unite, una forza multilaterale, per mantenere la pace. Questa è l’unica soluzione possibile”, ha concluso.