Forza Italia Umbria ha partecipato alla manifestazione di Paestum con entusiasmo, azzurri da tutta la regione

Forza Italia Umbria ha partecipato alla manifestazione di Paestum con entusiasmo, numerosi gli Azzurri provenienti da ogni parte della Regione. Una sessantina rappresentanti di ogni zona: dall’Alta valle del Tevere a Terni, da Perugia a Spoleto, dal Trasimeno a Bastia, da Gualdo Tadino a Amelia, Marsciano e via via dal nord al sud della Regione.

Una presenza di qualità, anche per gli interventi del Portavoce Nazionale On. Raffaele Nevi e della Responsabile di Azzurro Donna, On. Catia Polidori.

Il Sindaco di Perugia e Coordinatore Regionale ha guidato la pattuglia umbra seguendo i lavori con il Vicepresidente della giunta Regionale Roberto Morroni e il Commissario provinciale Fiammetta Modena, la Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza : tutti con lo sguardo rivolto al futuro, saldi i valori di Forza Italia, pronti per i prossimi appuntamenti elettorali.

E al Futuro! I nostri Giovani con il Coordinatore Edoardo Pannacci sono stati presenti in massa portando le idee 💡 e l’entusiasmo dei nostri ragazzi