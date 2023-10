Seconda giornata di Forza Italia a Paestum: focus sulle donne e sulle tasse

La seconda giornata della kermesse di Forza Italia a Paestum si è aperta con un panel dedicato alle donne, dal titolo “Mai sole”. A introdurlo è stato il segretario Antonio Tajani, che ha sottolineato l’importanza di contrastare la violenza di genere: “I nostri telegiornali e giornali sono pieni di orribili storie che ci raccontano di uomini che uccidono le loro mogli, fidanzate e compagne. Un amore è fatto di condivisione, non è fatto di forza e di violenza”.

Tajani ha poi ricordato l’impegno di Forza Italia per le donne, sia a livello politico che sociale: “Abbiamo presentato di recente una proposta di legge che punta a rafforzare e rendere ancora più efficaci le norme, per garantire la sicurezza di ogni donna. Dobbiamo far capire a tutta l’Italia che bisogna cambiare”.

Dopo il panel sulle donne, si sono tenuti due altri appuntamenti: “Meno tasse, più crescita” e “Sulla via della crescita: internazionalizzazione ed export del settore agroalimentare”.

Nel primo panel, Tajani ha ribadito la necessità di ridurre il carico fiscale per le imprese e le famiglie: “L’Italia è un paese con un’elevata pressione fiscale, che frena la crescita economica e l’occupazione”.

Nel secondo panel, Tajani e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini hanno discusso della necessità di sostenere il settore agroalimentare italiano, che rappresenta una grande opportunità per l’economia del Paese.

“La seconda giornata della kermesse di Forza Italia a Paestum è stata un’occasione per rilanciare il messaggio del partito, che è quello di una forza politica liberale, garantista, cristiana e atlantista, che vuole essere protagonista della politica italiana”, ha concluso Tajani.

