Erica Mazzetti: “L’ideologia green in Regione Toscana è una ecofollia”

“Ecco l’ultima crociata degli eco-cromisti: bando ai caminetti e ai forni a legna, ora bisogna autocertificare. La Regione Toscana, mossa dalla incomprensibile e autolesionista ideologia green che vorrebbe la distruzione tutto e subito di auto, industrie e case ‘vecchie’, compie un’ulteriore stretta a danno del cittadino imponendo, con una procedura tanto complessa quanto vessatoria, di ‘dichiarare’ il proprio caminetto. Purtroppo, quando c’è troppo Stato, quando ci sono troppe leggi si arriva al parossismo, all’ansia di controllare e censire e obbligare e costringere – e tartassare – come in questo caso, come troppo spesso succede in Toscana. Posso solo immaginare i potenti mezzi della Regione Toscana – incapace di fare programmazione del territorio – che andranno a controllare i caminetti sulla montagna pistoiese, l’Alto Mugello, la Maremma, la montagna pratese, e a verificare le autocertificazioni. Di fronte alla crisi energetica ci vorrebbero pragmatismo. Faremo di tutto per fermare questa ennesima ecofollia”. Così in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, che farà immediatamente un’interrogazione da portare in Commissione ambiente alla Camera affinché il governo intervenga per correggere l’iniziativa di competenza della Regione.