Mazzetti: “Siamo la forza politica della concretezza e della ragionevolezza”

“Dalla tre giorni di Paestum torniamo con energia, certezze, contenuti. Abbiamo una storia straordinaria, un presente di governo contraddistinto da proposte e riforme, un futuro ben tracciato dal nostro segretario Antonio Tajani e da tutti noi al suo fianco, la famiglia di Forza Italia, sempre più unita e responsabile. E poi ci sono i valori e le idee, quelle che Berlusconi ci ha dato e che noi dobbiamo saper applicare in ogni scelta: libertà, garantismo, concretezza, europeismo per un’Italia e un’Europa diversa e migliore”. Lo afferma Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici. “La bontà dell’azione di Forza Italia nel governo – prosegue Mazzetti – è ampiamente dimostrata con un impegno a 360° e sempre ben indirizzato: da un testo normativo come il codice degli appalti per fare e per costruire, fino alla difesa delle banche di territorio, che sono il punto di riferimento per pmi e famiglia, chiarendo la nostra idea di extraprofitto, o ancora gli stanziamenti a favore delle imprese colpite dal maltempo, merito indiscusso di Tajani, oppure i provvedimenti per nuove fonti di energia varati grazie al Ministro Pichetto Fratin, che vanno nella direzione di rendere il Paese sempre più autonomo; abbiamo anche posto le basi – ricorda Mazzetti – per una vera riforma garantista della giustizia del vice ministro Sisto, e dopo decenni di chiusura ideologica finalmente, grazie al Ministro Bernini, infine, si potrà accedere liberamente alla Facoltà di Medicina. Queste solo alcune delle scelte portate avanti dai nostri ministri, insieme ai parlamentari e ai governatori regionali, che fanno sempre la differenza per autorevolezza e competenze”. “Forza Italia c’è e fa, lavora, anche senza slogan, porta a casa, con concretizza, risultati per una nazione migliore. Dobbiamo lavorare per essere ancora più incisivi nel Centrodestra, per arrivare a fare la vera rivoluzione liberale iniziata dal presidente Berlusconi, per una vera economia liberale, con meno stato e più privatizzazioni e semplificazione. Forza Italia, ancorata saldamente al Centrodestra, sarà promotrice di azioni concrete e liberali, con l’obiettivo di mettere al centro la persona. Siamo sulla giusta strada lo dimostrano i fatti e non le chiacchiere”, conclude Mazzetti.