Tajani: “L’obiettivo per Forza Italia alle europee è superare il 10% con “la nostra proposta politica

L’obiettivo per Forza Italia alle europee e’ “superare il 10 per cento”, con “la nostra proposta politica, senza slogan”, e “nei prossimi due anni contiamo di tornare al 20 per cento”. Lo spiega il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista alla Stampa. “Io non vedo complotti finanziari al momento” afferma Tajani commentando i reroscena dei giorni scorsi, “Dobbiamo solo essere forti e dimostrare di essere affidabili. Per questo, ad esempio, mi sono battuto per scrivere meglio la norma sugli extra profitti bancari, rassicurando i mercati e le istituzioni finanziarie. La presenza di Forza Italia al governo e’ determinante per rendere piu’ credibile il Paese”. Quanto all’aumento del debito pubblico, per Tajani “non dipende da noi. La situazione economica, con l’aumento dei tassi deciso a Francoforte dalla Bce, rende inevitabile questa decisione. E poi c’e’ la questione Superbonus, governata malissimo negli scorsi anni”. E il leader di FI rilancia sui temi cari al partito: “Il taglio del cuneo fiscale resta una priorita’, cosi’ come la detassazione di straordinari, premi di produzione e tredicesime. Anche la detassazione delle famiglie con almeno 3 figli mi sembra una buona idea”.