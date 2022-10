Forza Italia Piemonte: risultato che rimarca la centralità dei moderati nella coalizione. Senza di noi non si vince

“Abbiamo ottenuto un risultato straordinario come partito nonostante in tanti ci dessero per morti. Le urne invece hanno rimarcato ancora una volta la centralità di Forza Italia in Italia e in Piemonte: siamo l’unica forza capace di intercettare il consenso dei moderati italiani. Senza di noi non si vince e i cittadini ci hanno riconosciuto il ruolo di garanti del nuovo Governo italiano più volte rimarcato dal nostro presidente Silvio Berlusconi. Il risultato di Forza Italia in Piemonte, al pari di quello della Lombardia è il migliore del Centro Nord, e ci ha permesso di far eleggere due Senatori e tre Deputati. Sappiamo che il taglio dei parlamentari purtroppo ci ha penalizzato visto l’alto numero d’uscenti: tutti i candidati però, anche quelli che avevano meno chance di uscire, hanno compiuto un lavoro straordinario, mettendoci passione, impegno e amore per i valori liberali e popolari azzurri. Questa “corsa”, “rincorsa”, rafforza la nostra squadra in Piemonte e in Italia e ci porta ad essere ottimisti di tornare nei prossimi anni ad essere forza trainante della coalizione. Ora ci auguriamo buon lavoro, perchè la vera sfida sarà non tradire la fiducia che oltre 163mila cittadini ci hanno accordato nella nostra regione: flat tax al 23%, innalzamento delle pensioni e riduzione della pressione fiscale su cuneo fiscale e casa saranno le nostre priorità”. Ad affermarlo in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo e i vicecoordinatori azzurri Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...