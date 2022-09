Firenze, Stella (FI): “Tra ritardi cantieri tramvia e corse bus saltate, con inizio scuole rischiamo caos traffico”

Firenze, 14 settembre – “Tra le corse dei bus che continuano a saltare, e i ritardi dei cantieri della tramvia, il primo giorno di scuola, che inizia domani, a Firenze rischia concretamente di essere un incubo per il traffico cittadino. Ancora una volta, la mancanza di programmazione e il pressappochismo dell’Amministrazione comunale avranno conseguenze impattanti sulla circolazione stradale, e non si dica, domani o nei prossimi giorni, che si è trattato di un’emergenza o di un evento inaspettato”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Gli ennesimi ritardi sui cantieri della tramvia, Fortezza-San Marco, inaugurati in pompa magna il 21 luglio, sono intollerabili – sottolinea Stella -. Dopo quasi due mesi dall’inizio dei lavori, siamo già ai ritardi. Questo non significa solo sprecare il denaro pubblico, ma anche mettere in difficoltà il tessuto economico e infrastrutturale cittadino. I cantieri sono un problema per molte attività commerciali, e sono un oggettivo problema per il traffico. A questo si aggiungono i bus che saltano diverse corse. Sono mancanze gravi, di cui Nardella farebbe bene a occuparsi, ma evidentemente è troppo impegnato nella campagna elettorale”.