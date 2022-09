Aeroporto Firenze, Stella (FI) : “Dichiarazioni Cucchi confermano, Pd contro sviluppo scalo”

Firenze, 13 settembre – “Le dichiarazioni della candidata di Pd, Sinistra Italiana, Verdi e Più Europa al collegio senatoriale di Firenze, Ilaria Cucchi, sono indicative di quale sia la reale posizione del Partito Democratico della Toscana riguardo lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. La candidata del centrosinistra ha infatti chiesto che tutto resti com’è, e che non si faccia la nuova pista: è evidente che non vogliono rilanciare l’Amerigo Vespucci”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Quando Giani e Nardella assicurano di lottare per la nuova pista di Peretola, non sono credibili – accusa Stella-. Il segretario nazionale del loro partito, Enrico Letta già da un anno ha espresso posizione contraria allo sviluppo dell’Amerigo Vespucci, invitando il suo partito a livello locale a schierarsi per una metropolitana veloce tra Firenze e Pisa, in modo da puntare tutto sul potenziamento ulteriore dell’aeroporto Galileo Galilei. Stessa posizione ha il Pd a Palazzo Vecchio: ricordiamo che nel luglio 2021, la commissione urbanistica del Consiglio comunale ha approvato, con i voti della maggioranza PD, una mozione presentata dai 5 Stelle, che impegna il sindaco Dario Nardella a cercare alternative all’allungamento della pista di Peretola e in particolare a verificare la fattibilità della metropolitana leggera proposta da Enrico Letta”.

“Come non ricordare, poi – evidenzia il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale – che anche il candidato del Pd nel collegio camerale della Piana, l’ex sindaco di Campi, Emiliano Fossi si è da poco espresso contro la nuova pista? E che il Pd di Campi Bisenzio ha votato come ultimo atto del Consiglio Comunale un ordine del giorno che dice di no allo sviluppo dell’aeroporto Amerigo Vespucci? Per non parlare del Pd di Sesto Fiorentino, che alle ultime amministrative si è alleato con il sindaco Falchi, nemico giurato del Vespucci. È evidente che chi vuole davvero lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola sono le forze politiche del centrodestra, in primis Forza Italia che da sempre si batte con coerenza per potenziare lo scalo fiorentino”.