Formazione, Rossi e Seppilli (FI): partita la scuola di formazione politica organizzata dal Gruppo FI Giovani Piemonte

“Si è tenuta la prima tappa della FIG Piemonte Academy, scuola di formazione politica organizzata dal gruppo giovani Forza Italia Giovani Piemonte e dal Dipartimento formazione di Forza Italia. La serata, introdotta dall’On. Paolo Zangrillo Coordinatore Regionale FI in Piemonte e dalla Sen. Alessandra Gallone, Responsabile Nazionale Formazione FI, è stata dedicata al tema “Amministrare i territori”, con gli interventi di Marco Bestetti, Coordinatore nazionale Forza Italia giovani e Presidente Municipio VII di Milano Roberto Cota ex Presidente regione Piemonte Luca Rossi Vicesindaco di Valenza e Roberto Pella Deputato e vicepresidente vicario ANCI. Hanno partecipato alla serata più di 100 ragazzi e ragazze collegati tramite Zoom. Un grande successo, che ci rende orgogliosi del percorso intrapreso. Ora avanti tutta verso la seconda puntata, prevista per lunedì 12 aprile, sul ruolo del giornalismo e della comunicazione rispetto all’attualità”. Lo dichiarano in una nota Ludovico Seppilli, coordinatore Forza Italia giovani Piemonte e Luca Rossi, responsabile formazione di Forza Italia in Piemonte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...