Edilizia Popolare, Rosso (FI): Pd si sveglia ora con atto d’indirizzo per prorogare il 110%, peccato che Forza Italia lo chiedesse già quando al Governo c’erano i giallorossi

“Fa sempre sorridere osservare la scarsa coerenza del Partito Democratico tra le azioni che intraprende a livello locale e quelle invece messe in campo a livello nazionale. Oggi i consiglieri regionali Daniele Valle e Raffaele Gallo ci ‘illuminano’ con un atto d’indirizzo presentato in Consiglio regionale in Piemonte in cui chiederebbero che la Giunta Cirio chieda al Governo nazionale la proroga della misura del 110% per renderlo più credibile con i tempi burocratici della pubblica amministrazione. Tutto perfetto peccato che il PD arrivi tardi visto che Forza Italia chiede la proroga dal primo giorno in cui il Governo giallorosso di Conte inserì un termine ultimo del tutto sconclusionato al riguardo, e peccato che proprio Forza Italia abbia già ottenuto una prima proroga. E’ inutile che i due consiglieri tentino di mettere il capello sul buon operato di ATC sul superbonus, un merito che deriva dal cambio dei vertici della partecipata deciso dalla Giunta di centrodestra Cirio. Se il PD vuole essere incisivo, faccia cambiare idea a chi nel PD e nel M5s si opponeva a livello nazionale alla proroga che abbiamo sempre chiesto a livello sia di emendamento sia di ordine del giorno, evitando di giocare il ruolo di opposizione e maggioranza sorda a seconda delle convenienze del momento”. Ad affermarlo in una nota il vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa per gli azzurri.

