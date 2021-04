TV Locali, Rosso (FI): ottimo emendamento del Gruppo consiliare regionale di Forza Italia a difesa del nostro sistema televisivo regionale

“Vorrei ringraziare i consiglieri regionali del nostro Gruppo consiliare in Piemonte, e in particolare il primo firmatario Paolo Ruzzola, per l’ottimo emendamento predisposto e approvato in Consiglio regionale che riconosce la giusta attenzione al sistema televisivo locale. Un ringraziamento va anche al nostro presidente Alberto Cirio e al nostro assessore al Bilancio Andrea Tronzano che dimostrano sempre una grande attenzione a supporto di tutti quei settori che rischiano il collasso. Dietro ad ogni emittente locale c’è una storia di centiania di lavoratori che non puó essere abbandonata di fronte alla pandemia. Queste TV hanno il merito di essere la grande memoria della storia del nostro territorio: una storia che copre la vita di migliaia di associazioni, imprese, famiglie che hanno fatto grande il Piemonte. A questo va aggiunto il valore formativo che hanno saputo esprimere in tutti questi anni, sfornando per le TV nazionali personalità fondamentali per offrire programmi televisivi di qualità. Per tale ragione è giusta la difesa di questo sistema dai danni prodotti dalla pandemia. La Regione Piemonte lo aveva già fatto nel 2020 lo ripete oggi dimostrando la grande sensibilità di Forza Italia per il territori”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e componente della Commissione Telecomunicazioni a Montecitorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...