TV locali, Tronzano (FI): sforzo enorme da 900mila euro per venire incontro al sistema dell’emittenza piemontese. Che si aggiunge ai 2milioni già stanziati nel 2020

L’assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano, esponente di Forza Italia, commenta così l’emendamento appena approvato dal Consiglio regionale sull’emittenza locale che prevede 900mila ripartiti in tre anni per le TV locali piemontesi: “Già nel 2020 abbiamo dato sostegno all’occupazione delle TV e dei giornali locali con 2milioni di euro. Non è mai mancata l’attenzione ad un settore che ha tanti occupati. La comunicazione sui fondi europei sarà la prossima sfida. Avremo bisogno di far conoscere a tutti le misure e i media locali saranno determinanti. Non possiamo lasciare nessuno indietro”.

