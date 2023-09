Firenze, Stella: “Si moltiplicano aggressioni e rapine, Nardella non ha mantenuto mezza promessa sulla sicurezza”

“A Firenze ormai non esiste zona della città in cui poter stare tranquilli ed essere sicuri di non essere aggrediti. Quasi ogni giorno si registrano rapine e pestaggi, come quello che l’altro giorno ha visto come vittima un giovane di 24 anni, che è stato aggredito e picchiato da tre persone, mentre si avviava a casa dopo essere tornato dal lavoro, a due passi dalla fermata della tramvia di piazza Paolo Uccello. Pugni e calci in faccia, alle 5 di pomeriggio, per rapinarlo di una catenina d’oro. Questa è la certificazione definitiva, se mai ce ne fosse stato bisogno, del fallimento della giunta Nardella sul fronte sicurezza”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Ormai è impossibile fare un elenco di tutte le aggressioni e le rapine in strada avvenute negli ultimi mesi a Firenze, in centro come in periferia – sottolinea Stella -. Dal padre di famiglia che era in centro con moglie e figli ed è stato picchiato e sprangato selvaggiamente da un gruppo di stranieri, alle aggressioni in via Palazzuolo, o a Novoli, è una situazione inaccettabile, che va avanti da troppi anni. Come denunciano i residenti esasperati, le promesse di sicurezza e di presidio nelle zone più a rischio sono ormai parole al vento. I fiorentini hanno il terrore ad uscire di casa la sera, ma anche di giorno temono di essere aggrediti. Non si può andare avanti così, bisogna prendere la situazione in mano in modo radicale. Siamo stanchi delle promesse elettorali di Nardella e della sua Amministrazione”.