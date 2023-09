Banche: Erica Mazzetti, escludere le bcc e le casse rurali

“È sbagliato parlare di profitto giusto o sbagliato: in una prospettiva liberale, le imprese devono poter fare profitto. Ad ogni modo, possiamo anche chiedere uno sforzo al sistema bancario, vista la particolare congiuntura economica, purché questo sforzo sia concertato e tenendo fuori fin da subito le banche del territorio, vera linfa vitale del nostro sistema produttivo e sociale”. Lo afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che spiega: “Le banche più piccole, come le bcc o le casse rurali, quelle con cui ci confrontiamo regolarmente sui territori, sono il punto di riferimento per artigiani, pmi, famiglie, piccoli risparmiatori, le imprese agricole: per questo, devono essere esentate in ogni modo dal provvedimento sugli extraprofitti. Queste banche, ognuna con una sua specificità data dal territorio e dalla storia, hanno una struttura e obiettivi profondamente diversi dalle banche più grandi, che comunque non devono essere colpevolizzate. Nel caso delle banche di territorio, gli utili vengono quasi sempre accantonati: devono essere salvaguardate”. “Forza Italia presenterà in merito emendamenti precisi per integrare e migliorare il provvedimento del governo, con spirito collaborativo e come sempre concreto, fermo restando che non si può sindacare sul profitto”, conclude Mazzetti.