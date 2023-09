Mazzetti: “Le relazioni con la Cina escono rinsaldate dalla missione del Vicepremier Antonio Tajani”

“Le relazioni tra il nostro Paese e la Cina escono rinsaldate dalla missione del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Con la Cina ci sono consolidati rapporti economici e prima ancora culturali. Indipendentemente dalla nuova Via della Seta, il partenariato strategico e la cooperazione a tutti i livelli tra un paese manifatturiero e vocato all’export, e all’export di qualità come nel caso delle aziende toscane e pratesi in particolare, quale è l’Italia e una potenza globale come la Cina devono proseguire, con impegno e reciprocità”. Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia